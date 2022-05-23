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Илон Маск назвал Elden Ring самым прекрасным проявлением искусства

Илон Маск назвал Elden Ring самым прекрасным проявлением искусства
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Самый богатый человек на Земле Илон Маск на днях наконец-то допрошёл Elden Ring. Судя по всему, после прохождения его переполняли самые невероятные эмоции — он даже назвал проект FromSoftware самым прекрасным проявлением искусства, которое он когда-либо видел.

Elden Ring, испытанная во всей полноте, — это самое прекрасное искусство, которое я когда-либо видел.

В комментариях Маск рассказал, что играл за мощного мага с мечом и катаной. Скриншот своего персонажа он пообещал опубликовать 24 мая.

Интересно, что в Elden Ring предприниматель играл на ПК, причём на клавиатуре с мышью. Для своего удобства он даже переназначил некоторые клавиши. Об этом миллиардер рассказывал ещё в марте.

В общей сложности Илон Маск проходил Elden Ring около 2 месяцев — прохождение стартовало в конце марта.

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