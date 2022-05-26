Умер актёр Рэй Лиотта — голос Томми Версетти из GTA: Vice City

По сообщению издания Deadline, в возрасте 67 лет из жизни ушёл актёр Рэй Лиотта. Геймерам он знаком в первую очередь как голос Томми Версетти из GTA: Vice City.

Сообщается, что Лиотта скончался во сне в Доминикане. Актёр снимался в фильме «Опасные воды». Других деталей Deadline не раскрыло. У актёра остались дочь Карсен и супруга Джейси.

Конечно, Рэй Лиотта получил наибольшую известность благодаря кинематографу. Он снялся в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе, а также сыграл в лентах «Револьвер» (2005) и «Козырные тузы» (2006). В общей сложности Лиотта снялся более чем в 50 лентах.

Рэй Лиотта в «Славных парнях»

Рэй Лиотта в «Револьвере»

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