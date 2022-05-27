Для Age of Empires 3 вышло дополнение c Италией, Мальтой и экономическим режимом Tycoon

Разработчики Age of Empires 3: Definitive Edition выпустили расширение Knights of the Mediterranean. Оно добавило в игру сразу две цивилизации: Италию и Мальту.
Помимо двух новых цивилизаций для серии, в игре появился экономический режим Tycoon. В нём игроки должны сместить фокус с военных успехов на достижение экономического превосходства. Кроме того, разработчики добавили 8 исторических карт, ландшафт которых создаётся случайным образом. Каждая из них предлагает уникальную цель, основанную на самых знаменитых военных конфликтах в Европе.
Age of Empires III: Definitive Edition в данный момент недоступна в российском Steam из-за ухода Microsoft с рынка, однако в дополнении есть поддержка русского языка. Расширение также доступно в PC Game Pass, который продолжает работать в РФ.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 мая 2022
-
11:54
-
11:25
-
10:54
-
10:20
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:23
-
03:17
-
03:02
- 26 мая 2022
-
23:16
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:45
-
20:28
-
20:05
-
19:34
-
19:17
-
18:54
-
18:36
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:02
-
16:38
-
16:01
-
15:30
-
15:08
-
14:55
-
14:49
-
14:26
-
14:20
-
14:16
-
14:10