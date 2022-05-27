Новое шоу PlayStation пройдёт через неделю

Компания Sony объявила дату проведения следующей презентации State of Play, на которой обещают показать новые игры для PlayStation. Шоу начнётся 3 июня в 1:00 мск.

Организаторы обещают около 30 минут, во время которых зрители увидят анонсы и обновления по уже известным проектам. На презентации появятся игры не только от студий PlayStation, но и от сторонних издателей. Кроме этого, представят новые игры для PS VR2.

Новость по теме На выходе PlayStation VR2 будет больше 20 игр

Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Sony скоро расскажет новые подробности о PS VR2. По его информации, это могут сделать на State of Play. Пока организаторы сообщили только о новых играх для шлема виртуальной реальности. Раскроют ли дату релиза устройства или новые подробности, пока неизвестно.

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