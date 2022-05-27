Новое шоу PlayStation пройдёт через неделю

Компания Sony объявила дату проведения следующей презентации State of Play, на которой обещают показать новые игры для PlayStation. Шоу начнётся 3 июня в 1:00 мск.
Организаторы обещают около 30 минут, во время которых зрители увидят анонсы и обновления по уже известным проектам. На презентации появятся игры не только от студий PlayStation, но и от сторонних издателей. Кроме этого, представят новые игры для PS VR2.
Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Sony скоро расскажет новые подробности о PS VR2. По его информации, это могут сделать на State of Play. Пока организаторы сообщили только о новых играх для шлема виртуальной реальности. Раскроют ли дату релиза устройства или новые подробности, пока неизвестно.
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