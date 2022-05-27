Diablo Immortal не выйдет в России

26 мая стартовала предзагрузка Diablo Immortal на ПК, но в России она оказалась недоступна. Сегодня поддержка Blizzard сообщила изданию DTF, что для россиян будут действовать ограничения.

Если вы из России, то не сможете скачать и установить Diablo Immortal для вашего ПК или даже мобильного устройства. В поддержке отметили, что надеются на скорое разрешение ситуации.

В остальном мире Diablo Immortal доберётся до iOS и Android уже 2 июня. В этот же день станет доступна бета-версия тайтла на ПК. Ограничения можно довольно просто обойти на мобильных устройствах, однако ситуация с ПК явно сложится труднее.

Blizzard стала одной из тех компаний, которые приостановили свою деятельность в России на фоне напряжённой ситуации на Украине.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!