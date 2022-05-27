Мбаппе и Месси получили одинаковый рейтинг в «Команде сезона» FIFA 22. Неймар — позади
Поделиться
Electronic Arts представила «Команду сезона» Лиги 1 в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Франции. Главным героями стали нападающие из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Оба получили усиленные карточки в Ultimate Team с рейтингом 97. Сразу за ними расположился Неймар — 96 баллов.
Таким образом, EA признала Карима Бензема лучшим игроком сезона 2021/2022. Его улучшенная карта достигла рейтинга 98 — подобным результатом в этом году похвастаться не может никто.
Лучшие карточки «Команды сезона» французской Лиги 1 в FIFA 22
- Лионель Месси («ПСЖ») — 97
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
- Неймар («ПСЖ») — 96
- Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 95
- Маркиньос («ПСЖ») — 95
- Лукас Пакета («Лион») — 94
- Орельен Тчуамени («Монако») — 94
- Альбан Лафон («Нант») — 94
- Димитри Пайет («Марсель») — 93
- Нуну Мендеш («ПСЖ») — 93
- Секо Фофана («Ланс») — 92
- Мартен Терье («Ренн») — 92
- Маттео Гендузи («Марсель») — 91
- Вильям Салиба («Марсель») — 91
- Жонатан Клосс («Ланс») — 90
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 27 мая 2022
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:15
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:32
-
15:57
-
15:47
-
14:55
-
14:36
-
14:20
-
13:53
-
13:40
-
13:18
-
12:55
-
12:53
-
12:22
-
11:54
-
11:25
-
10:54
-
10:20
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:23
-
03:17
-
03:02
- 26 мая 2022
-
23:16
Партнерский контент