Мбаппе и Месси получили одинаковый рейтинг в «Команде сезона» FIFA 22. Неймар — позади

Electronic Arts представила «Команду сезона» Лиги 1 в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Франции. Главным героями стали нападающие из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Оба получили усиленные карточки в Ultimate Team с рейтингом 97. Сразу за ними расположился Неймар — 96 баллов.

Таким образом, EA признала Карима Бензема лучшим игроком сезона 2021/2022. Его улучшенная карта достигла рейтинга 98 — подобным результатом в этом году похвастаться не может никто.

Лучшие карточки «Команды сезона» французской Лиги 1 в FIFA 22

Лионель Месси («ПСЖ») — 97

Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97

Неймар («ПСЖ») — 96

Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 95

Маркиньос («ПСЖ») — 95

Лукас Пакета («Лион») — 94

Орельен Тчуамени («Монако») — 94

Альбан Лафон («Нант») — 94

Димитри Пайет («Марсель») — 93

Нуну Мендеш («ПСЖ») — 93

Секо Фофана («Ланс») — 92

Мартен Терье («Ренн») — 92

Маттео Гендузи («Марсель») — 91

Вильям Салиба («Марсель») — 91

Жонатан Клосс («Ланс») — 90

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