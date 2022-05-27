Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мбаппе и Месси получили одинаковый рейтинг в «Команде сезона» FIFA 22. Неймар — позади

Мбаппе и Месси получили одинаковый рейтинг в «Команде сезона» FIFA 22. Неймар — позади
Комментарии

Electronic Arts представила «Команду сезона» Лиги 1 в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Франции. Главным героями стали нападающие из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Оба получили усиленные карточки в Ultimate Team с рейтингом 97. Сразу за ними расположился Неймар — 96 баллов.

Таким образом, EA признала Карима Бензема лучшим игроком сезона 2021/2022. Его улучшенная карта достигла рейтинга 98 — подобным результатом в этом году похвастаться не может никто.

Лучшие карточки «Команды сезона» французской Лиги 1 в FIFA 22

  • Лионель Месси («ПСЖ») — 97
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
  • Неймар («ПСЖ») — 96
  • Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 95
  • Маркиньос («ПСЖ») — 95
  • Лукас Пакета («Лион») — 94
  • Орельен Тчуамени («Монако») — 94
  • Альбан Лафон («Нант») — 94
  • Димитри Пайет («Марсель») — 93
  • Нуну Мендеш («ПСЖ») — 93
  • Секо Фофана («Ланс») — 92
  • Мартен Терье («Ренн») — 92
  • Маттео Гендузи («Марсель») — 91
  • Вильям Салиба («Марсель») — 91
  • Жонатан Клосс («Ланс») — 90

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022