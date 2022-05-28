SEGA анонсирует новый проект 3 июня. Им может оказаться мини-консоль

SEGA проведёт на следующей неделе прямую трансляцию, на которой покажут некий новый проект. Судя по подсказкам в соцсетях, компания готовится анонсировать новую мини-приставку.
Транляция пройдёт на японском канале SEGA. На ней появятся исполнительный директор Хироюки Миядзаки и продюсер Ёсукэ Окунари, которые в 2019 году анонсировали Mega Drive Mini. Также в соцсетях компания опубликовала фотографию шоколадного пирожного в форме геймпада Mega Drive.
Фото: SEGA
Миядзаки и Окунари в последнее время отвечали за ретроконсоли и переиздания старых игр. В октябре 2020 года продюсер предположил, что следующей ретроконсолью может стать SEGA Dreamcast. После выхода в Японии Game Gear Mini Окунари отметил, что хотел бы глобальных продаж для следующей мини-приставки.
Трансляция с анонсом нового проекта SEGA начнётся 3 июня в 14:00 мск. Ранее стало известно, что компания планирует в течение года выпустить несколько ремейков и ремастеров классики.
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