Лиам Нисон официально вернётся в «Звёздные войны»

Star Wars Celebration продолжает радовать новостями. На этот раз стало известно, что Лиам Нисон вернётся в «Звёздные войны» — актёр озвучит Квай-Гон Джинна в грядущем осенью мультсериале «Сказания о джедаях» (Tales of the Jedi).

Антология расскажет о разных джедаях эпохи приквелов. Каждая серия будет посвящена отдельному персонажу, среди которых Граф Дуку и Мейс Винду.

А также Асока.

Малышка Асока с мамой

Кадров с Квай-Гоном, правда, не показали. Трейлер посетители Star Wars Celebration могли посмотреть вживую, однако зрителям дома остаётся довольствоваться только утечками ужасного качества.

Появление Лиама Нисона в роли Квай-Гона, кстати, дарит надежду на появление актёра в культовой роли и в сериале «Оби-Ван Кеноби», который стартовал пару дней назад.