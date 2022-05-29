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Первые детали сериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях»: Квай-Гон, Граф Дуку, Асока, Мейс Винду

Лиам Нисон официально вернётся в «Звёздные войны»
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Star Wars Celebration продолжает радовать новостями. На этот раз стало известно, что Лиам Нисон вернётся в «Звёздные войны» — актёр озвучит Квай-Гон Джинна в грядущем осенью мультсериале «Сказания о джедаях» (Tales of the Jedi).

Антология расскажет о разных джедаях эпохи приквелов. Каждая серия будет посвящена отдельному персонажу, среди которых Граф Дуку и Мейс Винду.

А также Асока.

Малышка Асока с мамой

Малышка Асока с мамой

Кадров с Квай-Гоном, правда, не показали. Трейлер посетители Star Wars Celebration могли посмотреть вживую, однако зрителям дома остаётся довольствоваться только утечками ужасного качества.

Появление Лиама Нисона в роли Квай-Гона, кстати, дарит надежду на появление актёра в культовой роли и в сериале «Оби-Ван Кеноби», который стартовал пару дней назад.

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