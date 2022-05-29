Лиам Нисон официально вернётся в «Звёздные войны»

Star Wars Celebration продолжает радовать новостями. На этот раз стало известно, что Лиам Нисон вернётся в «Звёздные войны» — актёр озвучит Квай-Гон Джинна в грядущем осенью мультсериале «Сказания о джедаях» (Tales of the Jedi).
Антология расскажет о разных джедаях эпохи приквелов. Каждая серия будет посвящена отдельному персонажу, среди которых Граф Дуку и Мейс Винду.
А также Асока.
Малышка Асока с мамой
Кадров с Квай-Гоном, правда, не показали. Трейлер посетители Star Wars Celebration могли посмотреть вживую, однако зрителям дома остаётся довольствоваться только утечками ужасного качества.
Появление Лиама Нисона в роли Квай-Гона, кстати, дарит надежду на появление актёра в культовой роли и в сериале «Оби-Ван Кеноби», который стартовал пару дней назад.
- 29 мая 2022
-
16:04
-
15:22
-
14:56
-
14:46
-
14:39
-
13:55
-
13:17
-
12:38
- 28 мая 2022
-
20:47
-
19:07
-
18:17
-
17:43
-
16:21
-
15:33
-
14:45
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:15
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:32
-
15:57