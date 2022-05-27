С возвращением, друг! Делимся впечатлениями от первых серий «Оби-Вана Кеноби»

Утром на Disney+ прошла двухчасовая премьера «Оби-Вана Кеноби» — многострадального проекта о похождениях постаревшего Оби-Вана. События разворачиваются через 10 лет после финала «Мести ситхов», а в главных ролях ученик и учитель.

Вокруг сериала успело накопиться много негатива, однако первые эпизоды во многом превосходят даже смелые ожидания. Об этом говорят и высоченные оценки как зрителей на IMDB, так и профессиональных критиков. Но всё ли хорошо?

Вообще-то, да.

Милаха Бен

Hello there

Я избегал спойлеров, но утром решил почитать пересказ событий после выхода серий. И вот этот краткий ликбез буквально поверг в шок — что за бред там происходит? Однако уже при просмотре всё кажется органично и логично. Хоть вопросы всё ещё остаются к глобальному лору и связи с другими проектами, но для окончательных выводов придётся подождать последующие серии.

Первую серию мы почти полностью наблюдаем за жизнью Оби-Вана на Татуине, где он следит за стремительно взрослеющим Люком Скайуокером. Первый час получился медленным и не совсем интересным с точки зрения событий, однако подобной меланхолии не хватает многим проектам. Тут никаких вопросов.

Смотреть на трудягу Бена Кеноби одно удовольствие. Он потерял веру в хорошее и отрёкся почти от всего прошлого. Живёт в пещере, а зарабатывает разделом мяса за копейки.

Простой работяга Бен

Шоу не торопится и размеренно показывает все конфликты и мотивации персонажей. Такое несколько удивительно видеть, когда все другие торопятся к важным событиям сломя голову.

Уже во второй серии начинаются «приключения». Я не стану рассказывать о завязке, поскольку Disney, наверное, не зря скрывал её в трейлерах, однако Кеноби интересным образом решили вытащить с Татуина. Загадочный персонаж, с которым он проведёт много времени, получился ну чудо как хорош.

Химик Бен

Что ещё похвалить? Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана очарователен и прекрасен. Персонаж Кумэйла Нанджиани — очарователен. Надеюсь, мы увидим его ещё в дальнейшем. Открывающая сцена сериала — сногсшибательная.

Однако самое интересное всё же впереди: главной фишки сериала, помимо Оби-Вана, мы ещё не успели узреть, окромя небольшой сцены в конце второй серии. Надеюсь, Дарт Вейдер в исполнении Хейдена Кристенсена уведёт главную проблему первых эпизодов от экранов…

Текущий злодей просто ужасен

Главной проблемой первых двух эпизодов я бы назвал Реву — это бывшая юнлинг, которую Империя превратила в Инквизитора для поиска оставшихся джедаев. И она всем сердцем ненавидит джедаев. В каждой сцене у неё срывает крышу от того, как она их ненавидит. Она перечит начальству, импульсивно показушничает и ведёт себя максимально неадекватно. Снято это безвкусно, а актриса просто плохо играет.

Рева собрала в себе всё плохое в этом сериале.

На её фоне даже другие Инквизиторы, которых в трейлерах фанаты высмеивали за ужасный грим и подбор костюмов, кажутся максимально интересными и глубокими героями. Она же буквально будто бы пришла из самых худших сериалов CW вроде «Бэтгёрл».

А ещё она постоянно недовольна

Причём ей уделяют как-то чересчур много внимания — пожалуйста, Lucasfilm, не сделайте её доброй. Пожалуйста, хватит брать злодеев и делать «всё не так однозначно», чтобы в конце они всё осознали и стали бороться со злом. Вы уже облажались со Star Wars: Battlefront 2.

Давайте поговорим со спойлером

Открывающая сцена с показом исполнения Приказа 66 на Корусанте — золото. Мы наблюдаем за неизвестным джедаем, который пытается спасти своих молодых учеников. Среди них как раз и Рева.

Напарницей Оби-Вана в сериале стала юная Лея, которую выкрали, дабы заманить бывшего джедая в ловушку. И девочка вышла интересной — в ней с первых слов узнаётся та самая принцесса Органа, которую мы видели в фильмах Джорджа Лукаса.

Только тут будущий сенатор ещё не обременена «взрослыми манерами»: она активно дерзит и красиво ругается, да и перед старшим кузеном может за себя постоять — да так, что тот язык проглотит и не сможет ничего высказать в ответ. Создатели сериала попали в десятку.

Однако сцена с тем, как три бандита не могут поймать её в лесу, выглядит очень неказисто. Они буквально сами спотыкаются, пока девочка еле бежит — даже на прямой три высоких лба не смогли догнать 10-летнего ребёнка. Ну вы серьёзно вообще? В итоге они всё равно её поймали. Лучше бы просто сразу поймали без этого позорного спринта.

Что понравилось

За главными героями хочется наблюдать бесконечно

Химия между Оби-Ваном и юной Леей

Новая планета!

Необычный взгляд на любимого героя.

Что не понравилось