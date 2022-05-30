«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом поставил ещё один рекорд сборов

30 мая в США отмечают День поминовения — государственный праздник, посвящённый памяти американских военнослужащих, погибших на войне. На фоне этого как раз недавно вышел боевик «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, собравший рекордные $ 250 млн за первый уикенд.

В США за первые выходные лента заработала $ 156 млн, что обеспечило её ещё одним рекордом — это лучший результат для фильма, который стартовал в период празднования Дня поминовения.

«Топ Ган: Мэверик» — ремейк оригинального фильма про пилотов из США, который вышел в 1986 году. Журналисты и рецензенты отметили невероятный экшен в картине и милый, пусть и слегка банальный сюжет. Стартовый успех фильма нетипичен для карьеры Тома Круза, поскольку его ленты всегда «добирают» за счёт «сарафана» и отзывов.