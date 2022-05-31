Мобильный хит Monument Valley выйдет в Steam

Студия Ustwo games объявила, что мобильные хиты Monument Valley и Monument Valley 2 выйдут на ПК в Steam. Проекты поступят в продажу 12 июля. Игры уже можно добавить в список желаемого, однако возможность предзаказать пока отсутствует.
Разработчики обещают, что проекты будут адаптированы под управление с помощью клавиатуры и мыши, а в комплект с играми войдут все вышедшие дополнения.
Monument Valley — серия инди-головоломок, в которых игроку необходимо управлять персонажем по имени Ида и проходить через лабиринты. В мире игры не работают привычные законы физики, а прохождение возможно при помощи оптических иллюзий и невозможных фигур. Проекты серии завоевали любовь игроков и критиков по всему миру и собрали множество наград за увлекательный игровой процесс и достижения в области видеоигровых искусств.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 мая 2022
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:20
-
14:14
-
13:57
-
13:40
-
13:12
-
13:02
-
12:31
-
12:23
-
11:53
-
11:25
-
10:54
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
00:20
- 30 мая 2022
-
23:24
-
22:35
-
21:41
-
21:06
-
20:44
-
20:14
-
20:01
-
19:21
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
16:59
-
16:52