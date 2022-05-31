Мобильный хит Monument Valley выйдет в Steam

Студия Ustwo games объявила, что мобильные хиты Monument Valley и Monument Valley 2 выйдут на ПК в Steam. Проекты поступят в продажу 12 июля. Игры уже можно добавить в список желаемого, однако возможность предзаказать пока отсутствует.

Разработчики обещают, что проекты будут адаптированы под управление с помощью клавиатуры и мыши, а в комплект с играми войдут все вышедшие дополнения.

Monument Valley — серия инди-головоломок, в которых игроку необходимо управлять персонажем по имени Ида и проходить через лабиринты. В мире игры не работают привычные законы физики, а прохождение возможно при помощи оптических иллюзий и невозможных фигур. Проекты серии завоевали любовь игроков и критиков по всему миру и собрали множество наград за увлекательный игровой процесс и достижения в области видеоигровых искусств.

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