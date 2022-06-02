Донаты Diablo Immortal пугают игроков и прессу

Хоть саму Diablo Immortal критики оценили высоко, да и игрокам сама новинка нравится, однако монетизация пока, скорее, пугает всех. Ассортимент местного магазина забит контентом сполна — тут есть практически всё.

Мы также играем в новую «Диабло», поэтому подробнее расскажем о донате. За несколько часов лично я не ощутил никакого давления на покупку чего-то — игра в начале без проблем проходится и так. Однако разработчики постоянно мотивируют взять какую-то мелочь за доллар.

Более активные игроки на форумах и в соцсетях уже бьют тревогу, поскольку в сражениях игроков против игроков (PvP) возможность донатить сильно влияет на исход боёв. Это ещё в целом могут поправить, а сейчас PvP называют настоящей преисподней.

Давайте подробнее о самом магазине

На главной странице магазина показывают самые актуальные предложения именно для игрока: свежий боевой пропуск (конечно же, самой дорогой версии) и другие позиции — у меня показывает однодолларовые бандлы, которые дают приобрести после прохождения определённых квестов.

Следом идут «Глифы» — это усиления для подземелий, благодаря чему в конце данжа можно получить более крутую экипировку. Одна глифа обойдётся примерно в 160 рублей. Именно из-за этих модификаторов игру запретили в Бельгии и Нидерландов, приравняв её к лутбоксам.

Монетизация тут следующая: вы идёте в подземелье и, если вы активировали платную глифу, вы имеете шансы получить экипировку более высокого уровня.

«Комплекты» — сюда добавляют наборы, которые дают приобрести после прохождения определённых миссий или подземелий. За доллар дают донатные ресурсы и пару других предметов. Тут же можно получать награды за ежедневный вход.

«Декоративные предметы» — тут всё предельно очевидно, это скины для героев. Они никак не влияют на геймплей, лишь на внешность. Каждый костюм в среднем стоит около 1000 рублей.

«Услуги» — тут что-то вроде подписок. На первой странице – боевой пропуск с возможностью открыть его платную версию за 350 рублей, а также набор с предметами коллекционера с парой косметических предметов и моментальным повышением батл-пасса на 13 уровней.

Сам боевой пропуск на удивление щедрый именно в бесплатной версии — там спокойно дают ресурсы и даже легендарные глифы. В целом за 40 уровней первого пропуска в основном дают те или иные ресурсы. Для активных игроков, конечно, подобное безоговорочно стоит покупать.

На второй странице расположилось «Благословение изобилия». Я до конца не разобрался в этом меню, но, похоже, это что-то вроде подписки — за 650 рублей вы получаете дополнительные награды за ежедневный вход, включая ресурсы и глифы, а также получаете возможность открыть больше места в сумке, торговаться удалённо и разблокировать ячейки для торговли.

Вот мы и добрались до премиальной валюты — вечных сфер. Большинство платежей внутри самой игры проходят через неё.

На неё же можно приобрести платину — она нужна для обмена товаров и покупок у специальных торговцев.

В самом конце скрылось меню «Материалы» — тут дают приобрести разные камни. Похоже, они вставляются в гнёзда предметов для повышения характеристик. Сейчас продают шесть камней: они все дают 2% шанса на разные эффекты. К примеру, после смерти врага вызвать огненную гидру, во время обычной атаки нанести урон по области с оглушением, во время урона получить щит, после смерти тело врага взрывается и подобное.