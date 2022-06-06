Новое дополнение для Euro Truck Simulator 2 отправит игроков в западные Балканы
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SCS Software анонсировала следующее большое дополнение для Euro Truck Simulator 2. Оно получило название «Западные Балканы» и будет посвящено западной части Балканского полуострова. Геймеры смогут прокатиться по территории Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении.
Разработчики заявили, что приступили к созданию аддона больше года назад, однако полноценная разработка стартовала всего несколько месяцев назад. У дополнения уже есть страница в Steam — пока без цены и даты выхода, но его можно добавить в список желаемого.
Помимо «Западных Балкан» SCS Software разрабатывает расширение «Сердце России», выход которого отложили на неопределённый срок.
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