В Uncharted 4 хотели добавить выносливость

Один из создателей Uncharted 4 Джош Шерр пообщался с ведущими подкаста Couch Soup. Автор поделился интересной подробностью экшена: оказывается, разработчики планировали добавить в Uncharted 4 шкалу выносливости, однако быстро отказались от этой затеи.

Мы хотели сделать что-то интересное с механикой лазания в Uncharted 4. Если коротко, то мы экспериментировали со шкалой выносливости, пытаясь сделать паркур более сложным.



В итоге мы отказались от этой затеи, потому что хотели, чтобы игроки не обращали внимания на какие-либо показатели в пылу сражений. Мы хотели, чтобы геймплей был максимально стремительным и никак не сдерживал игроков.

В результате авторы сфокусировались на механиках крюка-кошки, скрытного прохождения и управления автомобилем. Проект вышел 10 мая 2016 года и получил высочайшие оценки от игроков и прессы. Геймеры и критики сошлись во мнении, что Uncharted 4 — одна из лучших приключенческих игр в истории благодаря безумным экшен-сценам, выдающейся актёрской игре и увлекательному геймплею.