Создателей ремастеров Age of Empires купили за $ 32,5 млн

Издание GamesIndustry.biz сообщило о покупке студии Forgotten Empires. Наибольшую известность она получила благодаря ремастерам культовой стратегии Age of Empires. Сумма сделки составила $ 32,5 млн.

Студию купила компания Keywords, которая специализируется на услугах в игровой индустрии. Глава Forgotten Empires Райан Шепард продолжит руководить студией со своими 53 сотрудниками. Гендиректор Keywords Бертран Бодсон отметил, что рад такому пополнению в команде.

Мы очень рады приветствовать Райана и команду Forgotten Empires в Keywords. Студия сыграла важную роль в создании, проектировании и развитии чрезвычайно успешной и расширяющейся серии Age of Empires. Талантливая команда Forgotten Empires станет отличным дополнением к нашим предложениям и возможностям в разработке игр.

Известно, что Keywords сначала заплатит $ 15,75 млн наличными и $ 3,75 млн акциями. Остальная сумма в размере $ 13 млн будет выплачена в случае роста.