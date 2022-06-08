Microsoft существенно сократит бизнес в России
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Похоже, Microsoft планирует значительно сократить бизнес в России. Об этом сообщило издание Bloomberg. Стало известно, что сокращение бизнеса затронет более 400 сотрудников компании.
В первую очередь это связано с изменениями в экономической сфере России.
В результате изменений экономических перспектив бизнеса в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России. Мы продолжим выполнять наши существующие контрактные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.
Важно отметить, что это не означает уход из России. Скорее всего, Microsoft ждёт возможности полноценно возобновить работу в стране. Как указано в Bloomberg, офис в России пока не закрыт.
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