Microsoft существенно сократит бизнес в России

Похоже, Microsoft планирует значительно сократить бизнес в России. Об этом сообщило издание Bloomberg. Стало известно, что сокращение бизнеса затронет более 400 сотрудников компании.

В первую очередь это связано с изменениями в экономической сфере России.

В результате изменений экономических перспектив бизнеса в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России. Мы продолжим выполнять наши существующие контрактные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.

Важно отметить, что это не означает уход из России. Скорее всего, Microsoft ждёт возможности полноценно возобновить работу в стране. Как указано в Bloomberg, офис в России пока не закрыт.