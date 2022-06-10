«Пацанов» продлили на четвёртый сезон
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Наверняка эта новость не станет неожиданностью. Известный сериал «Пацаны» продлили на следующий, четвёртый сезон. Об этом сообщило издание TVLine.
Шоураннер шоу Эрик Крипке заявил, что в новом сезоне продолжится борьба Бутчера и Пацанов против Хоумлендера. Для кого-то это может оказаться спойлером, но в целом довольно очевидно.
Говоря от имени актёров и съёмочной группы, мы благодарны Sony, Amazon и прежде всего фанатам за то, что они приняли шоу и позволили нам сделать что-то масштабное. Мы очень рады продолжить борьбу Бутчера и Пацанов против Хоумлендера и Семёрки.
Руководитель телевизионного подразделения Amazon Studios Вернон Сандерс особенно отметил актёрский состав и всю команду.
Мы очень гордимся актёрским составом и командой, которые создали франшизу для Prime Video. Мы с нетерпением ждём возможности привлечь больше аудитории.
Сегодня можно посмотреть четвёртую серию, она уже вышла на Prime Video.
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