«Пацанов» продлили на четвёртый сезон

Наверняка эта новость не станет неожиданностью. Известный сериал «Пацаны» продлили на следующий, четвёртый сезон. Об этом сообщило издание TVLine.

Шоураннер шоу Эрик Крипке заявил, что в новом сезоне продолжится борьба Бутчера и Пацанов против Хоумлендера. Для кого-то это может оказаться спойлером, но в целом довольно очевидно.

Говоря от имени актёров и съёмочной группы, мы благодарны Sony, Amazon и прежде всего фанатам за то, что они приняли шоу и позволили нам сделать что-то масштабное. Мы очень рады продолжить борьбу Бутчера и Пацанов против Хоумлендера и Семёрки.

Руководитель телевизионного подразделения Amazon Studios Вернон Сандерс особенно отметил актёрский состав и всю команду.

Мы очень гордимся актёрским составом и командой, которые создали франшизу для Prime Video. Мы с нетерпением ждём возможности привлечь больше аудитории.

Сегодня можно посмотреть четвёртую серию, она уже вышла на Prime Video.