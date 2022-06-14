Сюжетное DLC, вид от третьего лица и Леди Димитреску: что ждёт Resident Evil Village

Capcom на собственной трансляции сделала несколько важных анонсов касательно Resident Evil Village, наконец-то анонсировав долгожданное сюжетное дополнение. Правда, его разделили на три части. Все они выйдут 28 октября вместе с золотым изданием экшен-хоррора.
Во-первых, в него войдёт дополнение «Тень Розы» — в нём игроки за дочь Итана отправятся в замок Димитреску в попытке избавиться от своих уникальных способностей. Там девочке будет помогать неизвестный дух Майкл, а также она встретит своего двойника. Дополнение проходится только с камерой от третьего лица.
Во-вторых, в RE Village добавят камеру от третьего лица — пройти основную кампанию за Итана дадут в привычной для Resident Evil 2 и Resident Evil 3 перспективе.
В-третьих, в режим «Наёмники» добавят новые локации и героев — Криса Редфилда, Карла Гейзенберга и Леди Димитреску. Геймплей за каждого из них значительно отличается.
Ещё из важных анонсов: 28 октября выйдет мультиплеерная игра Resident Evil RE:Verse — изначально она должна была появиться ещё в мае 2021 года вместе с Resident Evil Village, но её релиз решили отложить. В итоге она появится спустя полтора года. Владельцы восьмой части получат игру бесплатно.
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