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Некогда российская Game Insight полностью ушла из России. Сократили 600 сотрудников

Некогда российская Game Insight полностью ушла из России. Сократили 600 сотрудников
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Как сообщает издание App2Top, издательство и разработчик мобильных игр Game Insight уходит из РФ, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников. Об этом журналистам рассказали два независимых источника и предоставили уведомления о том, что их увольняют из-за ликвидации компании.

По словам уже бывших сотрудников, о готовящемся закрытии не знали даже руководители российских офисов Game Insight. Руководство компании попросту не сообщило о грядущих изменениях в организации. Один из HR-специалистов написал в общем чате, что «у компании нет средств на то, чтобы рассчитаться по своим обязательствам». Это касается в том числе и зарплаты за июнь.

У компании Game Insight были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее число сотрудников составляло около 600 человек. По данным экспертов, тесно общающихся с менеджментом компании, причиной закрытия стали санкции, наложенные западными странами.

Обновлённое руководство Game Insight создало другое российское ООО, работники которого будут заниматься поддержкой ранее выпущенных игр компании. В данный момент команды разработки отдельных продуктов Game Insight ведут переговоры со сторонними студиями о переходе целыми коллективами.

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