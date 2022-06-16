Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как вернуть обычные версии Resident Evil 2, 3 и 7 в Steam

Capcom вернула в Steam обычные версии Resident Evil 2, 3 и 7 из-за критики фанатов
Комментарии

14 июня Capcom выпустила некстген-версии сразу трёх своих игр — Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Однако на ПК не все оказались довольны нововведениями. Всему виной принудительный переход на DirectX 12 и повышение системных требований, из-за чего часть игроков осталась за бортом.

Новость по теме
На ПК свежие патчи для Resident Evil 2, 3 и 7 встретили с негативом

Компания прислушалась к критике игроков и решила дать пользователям возможность откатить все изменения до старой версии. Для этого необходимо:

  1. В библиотеке Steam щёлкнуть ПКМ по нужной Resident Evil и нажать «Свойства».
  2. Перейти во вкладку «Бета-версии».
  3. Выбрать dx11_non-rt и закрыть окно.

После этого скачается небольшое обновление, которое вернёт прошлую Resident Evil — без рейтрейсинга. Пока неясно, планирует ли Capcom сделать отдельную версию с трассировкой лучей, или пользователям придётся предпринимать подобные шаги лишь для того, чтобы вернуть игру в прежнее состояние.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022