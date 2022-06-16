Capcom вернула в Steam обычные версии Resident Evil 2, 3 и 7 из-за критики фанатов
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14 июня Capcom выпустила некстген-версии сразу трёх своих игр — Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Однако на ПК не все оказались довольны нововведениями. Всему виной принудительный переход на DirectX 12 и повышение системных требований, из-за чего часть игроков осталась за бортом.
Компания прислушалась к критике игроков и решила дать пользователям возможность откатить все изменения до старой версии. Для этого необходимо:
- В библиотеке Steam щёлкнуть ПКМ по нужной Resident Evil и нажать «Свойства».
- Перейти во вкладку «Бета-версии».
- Выбрать dx11_non-rt и закрыть окно.
После этого скачается небольшое обновление, которое вернёт прошлую Resident Evil — без рейтрейсинга. Пока неясно, планирует ли Capcom сделать отдельную версию с трассировкой лучей, или пользователям придётся предпринимать подобные шаги лишь для того, чтобы вернуть игру в прежнее состояние.
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