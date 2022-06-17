Роналдиньо, Неймар и Рашфорд: в eFootball 2022 стартовал второй сезон с наградами

Konami запустила второй сезон в eFootball 2022. В игру наконец добавили новые карточки для режима Dream Team, в котором пользователи собирают свой состав мечты. В стильном анонсирующем ролике авторы представили Роналдиньо, Неймара, Ансу Фати и других популярных игроков, за которых скоро можно будет сыграть в футсиме.
За вход в игру геймерам начнут выдавать награды, включая монеты eFootball и бесплатные контракты для найма того или иного футболиста в свою команду. Судя по всему, проект наконец-то начинает обрастать обещанным контентом — правда, пока всего лишь в одном режиме.
eFootball 2022 (бывшая PES) вышла в сентябре 2021 года в полностью бесплатном формате на ПК и консолях — и была уничтожена критиками и игроками. Разработчики прислушались к критике и продолжают постепенно улучшать продукт.
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