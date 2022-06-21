Актёр озвучки Джонни Кейджа намекнул на разработку новой Mortal Kombat

С каждым месяцем появляются новые слухи о разработке Mortal Kombat 12. На днях исполнитель роли Джонни Кейджа Эндрю Боуэн опубликовал короткое видео с логотипом Warner Bros. и фразой «Каждая смертоносная техника. Это дикий бой». Фанаты помнят её ещё по заставке из культовой Mortal Kombat 2.

Ранее создание новой части серии случайно подтвердил сотрудник NetherRealm Джонатан Андерсен. Он опубликовал фотографию c концептами серии Mortal Kombat в «Твиттере». Однако зоркие фанаты обратили внимание не на них, а на монитор разработчика, и увидели там файл MK12_Mast — намёк на Mortal Kombat 12.

Журналист Джефф Грабб ещё в прошлом августе сообщал о разработке новой игры в серии — несмотря на первоначальные планы по созданию супергеройской Injustice 3. Однако в ближайшее время новостей ожидать не стоит: ещё в начале мая об этом заявил создатель франшизы Эд Бун. Сама NetherRealm не подтверждала, но и не опровергала разработку Mortal Kombat 12.