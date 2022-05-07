Новостей о следующей Mortal Kombat в ближайшее время не будет, даже на юбилей серии

Создатель серии Mortal Kombat Эд Бун поделился в соцсетях видео с созданием оригинальной игры, после чего ответил на некоторые вопросы фанатов. Один из них касался 30-летия серии и новостей о новой части файтинга, на что геймдизайнер ответил категорически.
Фанат спросил, стоит ли скоро ожидать новостей на фоне 30-летия Mortal Kombat, но Бун сказал, что в ближайшее время ничего не будет. Пока неизвестно, какой промежуток времени подразумевался, а также, над какой серией трудятся разработчики.
Ранее они чередовали Mortal Kombat и Injustice, но недавно Эд Бун намекнул на игру в новой вселенной. При этом один из сотрудников NetherRealm до этого случайно подтвердил разработку MK 12.
Mortal Kombat 11, последняя часть серии, вышла в 2019 году и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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