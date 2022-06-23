Глава Lucasfilm открыто намекает на второй сезон «Оби-Вана Кеноби»

22 июня состоялась премьера финального эпизода шоу «Оби-Ван Кеноби». Несмотря на то что проект задумывался как мини-сериал, глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди пообещала подумать над потенциальным вторым сезоном, «если фанаты этого хотят».

Если фанаты действительно хотят больше «Оби-Вана», мы определённо не оставим их желания без внимания. Если мы посчитаем, что для второго сезона есть хорошая причина и он ответит на какие-то вопросы, то мы им займёмся.

Ранее о вероятном продолжении высказывалась режиссёр Дебора Чоу. По её словам, шоу не задумывалось слишком большим, однако ещё есть нерассказанные истории, которые можно показать во втором сезоне. Да и сам Юэн Макгрегор уже не раз заявлял, что был бы рад вернуться к своей роли.

Если второй сезон всё же снимут, то мы надеемся на то, что авторы смогут избежать ошибок первого. О них мы, к слову, рассказали в отдельном материале, обязательно почитайте.