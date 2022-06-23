Разработчик Assassin's Creed раскрыл ужасающий факт про лошадей
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Один из разработчиков Assassin's Creed Чарльз Рэндалл поделился в социальных сетях парочкой жутких фактов об игре. Вряд ли вы знали, что для создания модели лошади применяли вытянутый человеческий скелет.
По словам Рэндалла, Ubisoft приходилось идти на такие хитрости в угоду ограниченному бюджету. У команды просто не было возможность создавать четырёхногий скелет, поэтому за основу был взял скелет человека. Другой факт относится к Малику. В игре у него нет руки, но на самом деле она просто вывернута наизнанку.
Кроме того, лошадь в Assassin's Creed была просто скрученным человеческим скелетом, потому что наши инструменты работали только с двуногими моделями.
Также Рэндалл рассказал, что именно он принял решение убивать игроков около границ играбельного уровня, поскольку они находились не там, где нужно было.
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