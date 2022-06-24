Турнир по киберфутболу в Сочи вошёл в Книгу рекордов России

Игорная зона «Красная Поляна» объявила, что турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest вошёл в Книгу рекордов России за проведение мероприятия на самом большом экране в стране. Его площадь составила 216 квадратных метров.

Cyber Fun Fest состоялся 23 июня. В турнире по киберфутболу поучаствовали жители Японии, Мексики, Малави, Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана и Армении. Всего было 100 человек, которые сыграли 64 матча. Всего было три призовых места, а главным призом стала возможность выиграть автомобиль Tesla Model 3.

Своим мнением поделился главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

По киберспорту зафиксировано очень мало рекордов, поэтому этот турнир привлёк особое внимание. Прежде всего, своим необычным форматом. Игра на огромном экране и в горах выглядит впечатляюще и эффектно. Такое событие даже просто наблюдать любопытно, а принимать участие – тем более.

Фотографии с самого мероприятия