Графику культовой Far Cry улучшили с помощью мода

Для культовой Far Cry показали мод, улучшающий графику шутера. Он называется Far Cry: Rework, а его созданием занимался российский моддер под ником -SX-.

Сам автор не называет свою работу ремастером или ремейком. По большей части его мод просто делает игру более современной, однако каких-то навороченных фишек вроде трассировки лучей, конечно, нет. В демонстрирующем ролике можно увидеть, как выглядит обновленная Far Cry.

Что изменилось в Far Cry: Rework?

Автор изменил текстуры скал и рельеф местности

Появился обновленный туман в джунглях

Были улучшены модели персонажей, декораций, оружия, воды

Добавлено больше растительности

Множество мелких визуальных улучшений

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Страница мода есть на сайте Mod DB, однако его дата выхода пока неизвестна.