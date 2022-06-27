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Графику культовой Far Cry улучшили с помощью мода

Графику культовой Far Cry улучшили с помощью мода
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Для культовой Far Cry показали мод, улучшающий графику шутера. Он называется Far Cry: Rework, а его созданием занимался российский моддер под ником -SX-.

Сам автор не называет свою работу ремастером или ремейком. По большей части его мод просто делает игру более современной, однако каких-то навороченных фишек вроде трассировки лучей, конечно, нет. В демонстрирующем ролике можно увидеть, как выглядит обновленная Far Cry.

Что изменилось в Far Cry: Rework?

  • Автор изменил текстуры скал и рельеф местности
  • Появился обновленный туман в джунглях
  • Были улучшены модели персонажей, декораций, оружия, воды
  • Добавлено больше растительности
  • Множество мелких визуальных улучшений
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Страница мода есть на сайте Mod DB, однако его дата выхода пока неизвестна.

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