Графику культовой Far Cry улучшили с помощью мода
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Для культовой Far Cry показали мод, улучшающий графику шутера. Он называется Far Cry: Rework, а его созданием занимался российский моддер под ником -SX-.
Сам автор не называет свою работу ремастером или ремейком. По большей части его мод просто делает игру более современной, однако каких-то навороченных фишек вроде трассировки лучей, конечно, нет. В демонстрирующем ролике можно увидеть, как выглядит обновленная Far Cry.
Что изменилось в Far Cry: Rework?
- Автор изменил текстуры скал и рельеф местности
- Появился обновленный туман в джунглях
- Были улучшены модели персонажей, декораций, оружия, воды
- Добавлено больше растительности
- Множество мелких визуальных улучшений
Новость по темеСначала Вааса из Far Cry 3 не собирались ставить на обложку
Страница мода есть на сайте Mod DB, однако его дата выхода пока неизвестна.
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