На HBO Max состоялась премьера 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада»

В онлайн-кинотеатре HBO Max вышел первый эпизод 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада». Всего зрителей ждут восемь серий, последняя выйдет 14 августа. К своим ролям вернулись Эван Рэйчел Вуд (Долорес), Джеффри Райт (Бернарда), Аарон Пол (Калеба), Эд Харрис (Уильям) и другие актёры.
События нового сезона развернутся спустя несколько лет после третьего, точные детали синопсиса не разглашаются. Одной из главных особенностей продолжения стал парк развлечений, воссозданный по образу криминальной Америки 1930-х годов во времена «сухого закона».
«Мир Дикого Запада» — фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься практически чем угодно.
- 27 июня 2022
-
14:20
-
13:59
-
13:57
-
13:46
-
13:35
-
13:14
-
12:58
-
12:52
-
12:29
-
12:24
-
12:09
-
11:15
-
10:21
-
09:56
-
09:24
-
00:10
- 26 июня 2022
-
19:06
-
18:36
-
17:57
-
16:29
-
15:23
-
14:33
-
13:41
-
12:50
- 25 июня 2022
-
19:00
-
18:13
-
17:22
-
16:13
-
15:12
-
14:24
-
13:24
-
12:47
-
01:10
- 24 июня 2022
-
23:44
-
22:06