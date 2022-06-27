На HBO Max состоялась премьера 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада»

В онлайн-кинотеатре HBO Max вышел первый эпизод 4-го сезона сериала «Мир Дикого Запада». Всего зрителей ждут восемь серий, последняя выйдет 14 августа. К своим ролям вернулись Эван Рэйчел Вуд (Долорес), Джеффри Райт (Бернарда), Аарон Пол (Калеба), Эд Харрис (Уильям) и другие актёры.

События нового сезона развернутся спустя несколько лет после третьего, точные детали синопсиса не разглашаются. Одной из главных особенностей продолжения стал парк развлечений, воссозданный по образу криминальной Америки 1930-х годов во времена «сухого закона».

«Мир Дикого Запада» — фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься практически чем угодно.