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Стримерша Tenderlybae нарисовала картину ягодицами и разыграла её на стриме

Российская стримерша нарисовала картину ягодицами и разыграла её в прямом эфире
Zen.yandex.ru
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Известная блогерша и стримерша Амина Tenderlybae Мирзоева разыграла картину, которую нарисовала своими ягодицами. Картину победителю передала Мирзоева лично в руки.

На фото ниже можно увидеть саму картину. На ней видно отпечаток ягодиц Tenderlybae, её руку, ноги и стопу. Сама работа выполнена в синем цвете на чёрном фоне. Также есть фото с победителем.

Условием участия в розыгрыше был донат в размере 500 рублей. Он давал один билет. Чем больше рублей пожертвовал человек, тем больше у него было шансов победить.

В комментариях аудитория явно не одобрила такой эксцентричный поступок стримерши. Люди осуждают Амину Мирзоеву и отмечают, что на её месте им было бы стыдно заниматься подобным, а тем более делать из этого какое-то шоу.

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