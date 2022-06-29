Sony показала игровые мониторы и гарнитуры для ПК и PS5

Sony представила геймерскую периферию для владельцев PlayStation 5 и геймеров на ПК. Компания выпустит игровые наушники и мониторы под новым брендом Inzone.

Всего будет выпущено два монитора: Inzone M9 и Inzone M3. Первый обладает разрешением 4К, поддержкой HDR и частотой обновления 144 Гц. Его стоимость составляет $ 899 (примерно 48 тыс. рублей). Второй, Inzone M3, предложит разрешение Full HD (1920х1080 пикселей), поддержку HRD и частоту обновления 240 Гц. Эта модель куда дешевле — она стоит $ 529 (примерно 28 тыс. рублей).

При создании дизайна Sony вдохновлялась самой PS5. Модель M9 появится в продаже летом этого года, а бюджетный вариант M3 можно будет купить зимой.

Также Sony показала и новые гарнитуры: Inzone H3, Inzone H7 и Inzone H9. Ниже про каждую модель мы расскажем отдельно.

Модель Inzone H3

Бюджетный вариант из всей линейки гарнитур. Это устройство работает от провода USB-C. Наушники можно регулировать под свой вкус: настраивать микрофон, громкость и многое другое. Цена — $ 100 (примерно 5,2 тыс. рублей).

Модель Inzone H7

Более навороченный в плане дизайна, но почти идентичный в плане функционала аналог Inzone H3. Разница в том, что этот гаджет можно использовать в беспроводном виде с помощью сопряжения через Bluetooth. Цена — $ 229 (примерно 12 тыс. рублей).

Модель Inzone H9

Самый дорогой, но в то же время самый качественный вариант гарнитуры из этой линейки. H9 сможет работать автономно 32 часа, используется гаджет без подключения проводов. В этой модели есть функции шумоподавления для улучшения звука и более объёмное звучание. Цена вопроса — $ 299 (примерно 16 тыс. рублей).

Гарнитуры появятся в продаже летом этого года, точная дата станет известна позже.

В видео от издания The Verge можно посмотреть на периферию более детально.