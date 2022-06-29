В России начали делать ремонт техники из старых деталей

Для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники сервисные центры в России начинают использовать компоненты новых и подержанных гаджетов из-за дефицита комплектующих. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Из-за новых схем поставок могут увеличиться и сроки гарантийного обслуживания электроники. Через параллельный импорт планируется поставлять гаджеты, предназначенные для стран ЕАЭС. Как утверждает один из источников, электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах.
Но теперь дистрибьюторам придётся отправлять технику для ремонта в одну из этих стран, что как минимум вдвое увеличит сроки. Около 90% ремонтов ранее проводилось в течение пяти рабочих дней, но сейчас время увеличилось из-за нехватки комплектующих, рассказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его словам, те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, стараются компенсировать за счёт разборки другой продукции, так называемых доноров.
Сервисное обслуживание теперь оплачивают дистрибьюторы, а не производители, сообщают ритейлеры. Например, на ввезённый по параллельному импорту Acer не будет гарантии от производителя, также устройства Apple нельзя будет ремонтировать в авторизованных центрах. По данным онлайн-сервиса «Профи», цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году, однако спрос на услугу упал на 30% из-за «ажиотажных закупок новых устройств».
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