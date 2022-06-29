Одновременные ходы, кооп и генератор карт: что ждёт игроков в Songs of Conquest

Разработчики Songs of Conquest — наследницы культовых «Героев» — опубликовали дорожную карту проекта и рассказали, чего геймерам стоит ждать в ближайшем будущем.
Обновления в ближайшем будущем
В тестовой сборке игры авторы уже реализовали самые ожидаемые функции: одновременные ходы в мультиплеере и переработанная сложность в сюжетной кампании. Совсем скоро разработчики добавят быстрый бой, случайный выбор фракции, новую карту и переведут игру на 3 языка: китайский, корейский и турецкий.
Обновления в течение 2022 года
Главной задачей на текущий момент разработчики называют генератор случайных карт. До конца года авторы также добавят новую сюжетную кампанию, много различных способностей и умений, доработают мультиплеер и введут функции доступности для людей с ограниченными возможностями.
Планы на 2023 год
В следующем году разработчики обещают ввести кооператив, доработать генератор карт, добавить больше нейтральных противников и поддержку достижений Steam. Авторы уверяют, что дорожная карта ещё не раз изменится, однако очень важно иметь хотя бы примерные планы на будущее и делиться ими с геймерами.
Songs of Conquest вышла в раннем доступе Steam 10 мая. Прямо сейчас на проект действует скидка в 25% — игру можно приобрести за 374 рубля.
- 29 июня 2022
-
18:07
-
18:01
-
17:32
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:06
-
14:57
-
14:41
-
14:29
-
14:03
-
13:40
-
13:35
-
13:13
-
12:50
-
12:31
-
12:04
-
11:02
-
10:38
-
10:14
-
09:44
- 28 июня 2022
-
22:02
-
21:56
-
21:21
-
20:53