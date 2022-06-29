Одновременные ходы, кооп и генератор карт: что ждёт игроков в Songs of Conquest

Разработчики Songs of Conquest — наследницы культовых «Героев» — опубликовали дорожную карту проекта и рассказали, чего геймерам стоит ждать в ближайшем будущем.

Обновления в ближайшем будущем

В тестовой сборке игры авторы уже реализовали самые ожидаемые функции: одновременные ходы в мультиплеере и переработанная сложность в сюжетной кампании. Совсем скоро разработчики добавят быстрый бой, случайный выбор фракции, новую карту и переведут игру на 3 языка: китайский, корейский и турецкий.

Обновления в течение 2022 года

Главной задачей на текущий момент разработчики называют генератор случайных карт. До конца года авторы также добавят новую сюжетную кампанию, много различных способностей и умений, доработают мультиплеер и введут функции доступности для людей с ограниченными возможностями.

Планы на 2023 год

В следующем году разработчики обещают ввести кооператив, доработать генератор карт, добавить больше нейтральных противников и поддержку достижений Steam. Авторы уверяют, что дорожная карта ещё не раз изменится, однако очень важно иметь хотя бы примерные планы на будущее и делиться ими с геймерами.

Songs of Conquest вышла в раннем доступе Steam 10 мая. Прямо сейчас на проект действует скидка в 25% — игру можно приобрести за 374 рубля.