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Глубина XCOM и мобильность Марио: подробности Mario + Rabbids Sparks of Hope

Глубина XCOM и мобильность Марио: подробности Mario + Rabbids Sparks of Hope
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Ubisoft и Nintendo провели совместную презентацию Mario + Rabbids Sparks of Hope — продолжения тактического хита Mario + Rabbids Kingdom Battle. В 15-минутном ролике авторы представили множество деталей — мы выбрали главное.

  • По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных миньонов и приказала им уничтожить беззащитных Спарков, однако Марио и компания вовремя приходят на помощь.
  • Геймплейно Mario + Rabbids Sparks of Hope сочетает в себе тактический экшен в духе XCOM и исследование мира в стиле других игр про Марио. Отличительной особенностью сиквела станет мобильность персонажей в бою и тактическая глубина — использовать умения и оружие персонажей нужно с умом.
  • На протяжении игры можно встретить харизматичных персонажей, готовых вступить в отряд игрока. На свою сторону можно привлечь даже Баузера — злейшего врага Марио.
  • Персонажей в отряде можно прокачивать: с каждым уровнем они становятся сильнее, живучее и обретают новые способности.
  • За саундтрек отвечает в том числе Гарет Кокер — композитор дилогии Ori. Компанию ему составят Ёко Симомура и Грант Киркхоуп.

Mario + Rabbids Sparks of Hope поступит в продажу 20 октября эксклюзивно для Nintendo Switch.

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