Nintendo пока не планирует возвращаться в Россию

Недавно прошла 82-я встреча глав Nintendo с акционерами. В рамках мероприятия было задано множество вопросов, в том числе и про возвращение японской компании в Россию.

Все детали со встречи в своих социальных сетях собрал блогер под ником NStyles. На вопросы отвечали президент Nintendo Сюнтаро Фурукава и графический дизайнер Сатору Шибата. По их словам, возвращение в Россию пока не планируется.

Nintendo eShop находится на техническом обслуживании. Логистика приостановлена. Доля России в Nintendo низкая, а влияние страны в целом незначительное. О ситуации в Европе расскажет Шибата.

Шибата же отметил, что в Европе дела идут хорошо, а решение по России примут в зависимости от дальнейших действий.

Мне в какой-то степени грустно из-за России. Я бы очень хотел сказать, что мы будем делать в будущем, но это зависит от ситуации. Дела в Европе идут хорошо.

Вполне вероятно, что Nintendo ждёт момента, когда можно будет вернуться в Россию. Это зависит от того, как быстро закончится напряжённая ситуация на Украине.