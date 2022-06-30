Spotify создал плейлист, который поможет спастись от Векны из «Очень странных дел»

В материале присутствуют спойлеры четвёртого сезона «Очень странных дел».

Четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» запомнился многими эпичными моментами. Но лучшей сценой многие фанаты считают побег Макс из потустороннего мира от злодея Векны. Её особенность в том, что девочка убегает благодаря треку Running Up That Hill певицы Кейт Буш.

Сцена набрала такую популярность в сети, что Spotify подсуетился и создал специальный плейлист под названием Upside Down playlist, который «поможет каждому сбежать от собственной Векны из потустороннего мира». Он формируется на основе предпочтений пользователей и, судя по всему, включает в себя жанры и треки, которые чаще всего слушают юзеры. К сожалению, в России его оценить не получится из-за ухода музыкального сервиса с рынка страны.

Финальные два эпизода четвёртого сезона «Очень странных дел» выйдут уже завтра, 1 июля. Премьера состоится на Netflix.