Магазины продают Xbox Game Pass Ultimate почти в семь раз дороже серого рынка

Вслед за стартом продаж PlayStation 5 в «М.Видео» вернули в продажу и годовую подписку на Xbox Game Pass Ultimate. Теперь, правда, она обойдётся в 18 999 рублей.

Для контекста: на сером рынке цена многократно ниже — на том же Plati.ru можно легко приобрести подписку на 13 месяцев за 2532 рубля. Другие продавцы на площадке отдают доступ к сервису дороже, но цена не превышает 3600 рублей.

Цены на Xbox Game Pass Ultimate на Plati.ru

При этом «М.Видео» подготовила акцию: при покупке Xbox Series S за 35 тыс. рублей подписка обойдётся на семь тысяч дешевле. За весь комплект попросят отдать 46 999 рублей. Акция действует до 25 июля.

В «М.Видео» оправдывают такую высокую цену, как и в случае с PS5, безопасностью сделки — если что-то пойдёт не так, можно без проблем обратиться в магазин. В случае консоли её отдадут в ремонт или поменяют. Впрочем, сомневаемся, что на подобное пойдут многие, учитывая выгодность других предложений.