На Netflix вышел финал 4-го сезона «Очень странных дел» с русскими субтитрами

Сегодня на Netflix состоялась премьера двух финальных эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел». Серии уже доступны на сервисе с субтитрами на русском языке. К сожалению, без дубляжа.

Ранее создатели шоу братья Даффер говорили, что зрителям лучше приготовиться к мрачной концовке. Также были замечены высказывания актёра Ноа Шнаппа, который говорил как минимум о нескольких смертях. Похоже, счастливого конца точно не будет.

Четвёртый сезон сериала стал самым популярным англоязычным шоу на Netflix. Оно и понятно, ведь у «Очень странных дел» огромная фанатская база, которая постоянно растёт.

Главные роли в шоу исполнили Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Сэди Синк, Дэвид Харбор, Джо Кири и другие.