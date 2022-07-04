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Источники: ремастера Bloodborne не существует

Источники: ремастера Bloodborne не существует
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Ещё в прошлом октябре редактор издания IGN Колин Мориарти заявил, что студия Bluepoint может делать и ремастер, и сиквел Bloodborne. Никаких доказательств он не привёл, однако отмечал, что такое развитие событий вполне возможно.

На днях известный журналист Джейсон Шрайер отверг существование переиздания Bloodborne. На просьбу рассказать о ремастере он ответил просто: «Нельзя слить то, чего не существует». Судя по всему, его источникам ничего не известно о потенциальном переиздании.

Фанаты Bloodborne встретили новость с большим опустошением. О полноценном ремастере с исправлением технических ошибок оригинала они мечтают, кажется, ещё с релиза игры в 2015 году. Несколько недель назад энтузиаст под ником ENFANT TERRIBLE показал, как бы выглядело продолжение игры на Unreal Engine 5.

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