Мрачно и безумно красиво: как может выглядеть Bloodborne 2 на Unreal Engine 5

Фанаты продолжают использовать функционал Unreal Engine 5 и представлять, как бы выглядела новая игра в серии на мощнейшем движке Epic Games. В этот раз очередь дошла до потенциальной Bloodborne 2, о которой геймеры мечтают, кажется, с момента релиза оригинальной игры в 2015 году. Энтузиаст под ником ENFANT TERRIBLE наглядно продемонстрировал, чего мы пока что лишены — невероятно мрачных улочек Ярнама, атмосферы таинственности и безумия.

В комментариях пользователи похвалили работу автора и заявили, что действительно хотели бы сыграть в продолжение культового экшена. Ну или хотя бы в ремейк оригинала — проект всё ещё в плену 30 FPS на PlayStation и страдает от неровной частоты кадров.

И просьбы фанатов могут быть услышаны — в начале мая инсайдер Колин Мориарти намекнул на то, что Sony ещё не закончила с Bloodborne.