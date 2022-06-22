Что будет в фильме «Джокер 2». Создатели готовят ряд смущающих неожиданностей

Переформатирование фильма в мюзикл – сомнительная идея. С приглашением Леди Гаги на главную роль тоже не всё однозначно.

В 2019 году на экраны вышел фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Мало кто мог представить, что режиссёр Тодд Филлипс снимет настолько успешное мрачное и далеко не «мейнстримовое» кино.

Всё-таки Филлипс ранее был известен в первую очередь по работе над комедийной трилогией «Мальчишник в Вегасе» и серьёзных картин не снимал. Некоторая часть любителей попкорн-муви осталась разочарованной, но в целом аудитория восприняла «Джокера» крайне положительно.

Сборы фильма в мире составили $ 1,075 млрд при скромном бюджете в $ 55 млн. Боевых сцен и спецэффектов в картине фактически нет. Зато есть мощная угнетающая атмосфера и потрясающая игра Феникса.

«Джокер» получил 11 номинаций на «Оскар», сумев забрать сразу две статуэтки в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка».

Коммерческий успех первой части предполагал продолжение. И вот, спустя почти три года, Филлипс подтвердил выход сиквела, показав обложку сценария в своих социальных сетях. Режиссёр также раскрыл рабочее название нового фильма – «Джокер: Один психоз на двоих» (Joker: Folie à Deux).

Дата выхода «Джокера 2» ещё не подтверждена, но съемки планируется начать в 2023 году. Для написания сценария к работе вернулся Скотт Сильвер – он работал над первым «Джокером» вместе с Тоддом Филлипсом.

Folie à Deux – термин из психологии, который означает одновременное проявление одинаковой формы психического расстройства у двух близких людей. Сюжет «Джокера 2» держится в тайне, но по названию нетрудно предположить что к чему.

В сиквеле почти наверняка появится Харли Квинн – психолог лечебницы Аркхем, которая сближается с Джокером. Также существует версия, что название раскрывает историю Джокера и Томаса Уэйна. Якобы папа Бэтмена — настоящий отец Джокера. Ещё есть предположение, что в сиквеле Джокер столкнётся с подражателем. Но всё-таки первый вариант самый реалистичный. Тем более СМИ уже раскрыли актрису на роль Харли Квинн.

На финальном этапе переговоров сейчас певица Леди Гага. Вдобавок источники THR сообщают, что сиквел может превратиться в мюзикл. Хоакин Феникс и Леди Гага запоют на экране! В таком случае стилистика повествования заметно изменится. Хоакин уже ознакомился со сценарием, о чём сообщил сам Филлипс, а Леди Гага была изображена в образе Харли Квинн известным художником BossLogic.

Хоакин Феникс читает сценарий Фото: Из личного архива Тодда Филлипса

Леди Гага в образе Харли Квинн Фото: BossLogic

Стоит отметить, что новость о выходе второй части «Джокера» совпала со сменой руководства Warner Bros. Майкл Де Лука и Пэм Абди пришли на место Тоби Эммериха. Возможно, этим объясняется тот факт, что создатели готовят для зрителей ряд неожиданных изменений.

Переформатирование фильма в мюзикл – сомнительная идея. Концепция картины кардинально изменится. Хоакин Феникс глубоко погрузился в образ неудачливого стендап-комика Артура Флека, который впоследствии стал Джокером. Актёр вёл дневник, где записывал мысли персонажа, рисовал и придумывал шутки для стендапа.

При раскрытии героя Феникс изучал психологические приёмы и феномен расстройства личности, брал уроки танцев, копировал образы из 1960-х для подбора одежды. Получился самобытный персонаж, ничем не похожий на Джокеров в исполнении Джека Николсона, Хита Леджера и Джареда Лето.

В чём-то Артур Флек Феникса действительно видится подходящим героем для мюзикла, но как быть с мрачной драмой первой части? Просто сделать вид, что её не было? Если почти всё экранное время ленты будет представлять собой пение персонажей, то ничего хорошего из этого не получится. Даже если одну из главных ролей исполнит певица Леди Гага.

Первая часть «Джокера» — самый кассовый фильм с рейтингом R (18+) в истории. Впервые лента с возрастным ограничением собрала более миллиарда долларов. Зачем менять работающую концепцию? Значительная часть аудитории просто отвернётся, когда узнает, что придётся идти на мюзикл вместо психологического триллера.

С выбором актрисы на роль Харли Квинн тоже не всё однозначно. С одной стороны, Леди Гага успешно проявила себя в кино. Начинала не очень — с «Золотой малины» за короткое появление в «Мачете убивает». Однако затем эпатажная поп-певица получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала», представ в образе графини Элизабет в пятом сезоне «Американской истории ужасов».

В 2019 году Леди Гага претендовала на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» в драме «Звезда родилась». Самую главную для актрис статуэтку не получила, но всё равно вышла на сцену и получила «Оскар» за «Лучшую песню» (как и «Золотой глобус»). В 2022 году певица снова претендовала на «Золотой глобус», сыграв Патрицию Реджани в фильме «Дом Gucci».

Актёрский опыт Леди Гаги нельзя назвать большим, но почти всегда её образы получались яркими и запоминающимися. Особенно хорошо удаются роли отрицательных персонажей. Графиня Элизабет – главное украшение пятого сезона «Американской истории ужасов» при наличии таких культовых для сериала актёров, как Сара Полсон, Эван Питерс, Лили Рэйб и Анджела Бассетт.

Харли Квинн во многом схожий с Элизабет отрицательный герой, так что Гага наверняка не подкачает с ярким исполнением на экране. Сомнение в этом выборе вызывает только потенциальное смещение фокуса с персонажа Феникса. Сиквел словно специально форматируют в мюзикл «под Леди Гагу». Хочется надеяться, что все опасения не подтвердятся и продолжение «Джокера» будет как минимум не хуже первой части.