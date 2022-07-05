Директор Marvel's Midnight Suns на себе ощутил разочарование из-за промахов в XCOM

Креативный директор студии Firaxis Games Джейк Соломон, который руководил разработкой XCOM 2, почувствовал боль фанатов. Геймдизайнер рассказал, что вернулся в стратегию во время создания Marvel's Midnight Suns и столкнулся с печально известными промахами.

В серии XCOM во время атак игрок может промахнуться даже при большой вероятности попадания, что рушит все планы и часто вызывает гнев. Джейк Соломон в разговоре с Rock Paper Shotgun признался, что ощутил это на себе.

Мне было интересно вернуться в XCOM, и какое же я ощутил разочарование при промахах! Я чувствовал, что призраки фанатов заглядывают мне через плечо.

Соломон рассказал, что сравнивал системы XCOM и предстоящей Marvel's Midnight Suns, в которой не будет подобных промахов. Геймдиректор доволен, что в супергеройской стратегии механики будут такими же глубокими, но освоить их с ходу будет проще.

В Marvel's Midnight Suns появятся знакомые герои вроде Человека-паука и Доктора Стрэнджа, которым нужно остановить Лилит, мать демонов. Атаковать врагов предстоит с помощью карточек, которые позволят проводить комбо и контролировать поле боя. Релиз стратегии состоится 7 октября на ПК и консолях.