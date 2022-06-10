Человека-паука добавили в Marvel's Midnight Suns без проблем, хотя она выйдет на Xbox

Во вчерашнем свежем трейлере Marvel's Midnight Suns показали Человека-паука. Творческий директор студии Firaxis Джейк Соломон рассказал, что с появлением героя на Xbox не было проблем.

После эксклюзивного появления Человека-паука во «Мстителях» на PlayStation многие предположили, что у Marvel с Sony есть соглашение, по которому герой не может появляться на консолях Xbox. Как оказалось, это не так.

Он будет на Xbox, с этим нет проблем. Забавно разрабатывать игру, в которой появится Человек-паук. Но он был всегда персонажем этой игры, мы не получали отказа от Marvel.

Также Соломон отметил, что одна из ключевых фишек Человека-паука — его фирменный юмор, который разбавит серьёзность Midnight Suns.

Я люблю мрачные сюжеты, но мы должны были добавить шутки, поэтому Паучок был первым на добавление в игре. Я никогда не думал, что добавить Человека-паука будет проблемой.

Релиз игры состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch 7 октября.