«Мир Дикого Запада» может закончиться на пятом сезоне

Пятый сезон сериала «Мир Дикого Запада» может стать последним, на что намекнул Эд Харрис, исполнитель роли Человека в чёрном. По словам актёра, в планах есть ещё один сезон.

Я не представляю, что они хотят сделать. У нас есть ещё один сезон, съёмки которого начнутся весной следующего года. Я понятия не имею, чем это закончится.

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Также актёр сообщил, что не видит шансов на выживание своего героя. Харрис надеется, что в Человеке в чёрном пробудятся черты его молодой версии, которую играет Джимми Симпсон.

«Мир Дикого Запада» рассказывает про парк развлечений будущего, где андроиды выполняют любые желания посетителей. Роботам стирают память, но потом выясняется, что воспоминания теряют не все.

В конце июня состоялась премьера четвёртого сезона «Мира Дикого Запада» в HBO Max. «Амедиатека» объявила, что его покажут в России, несмотря на уход западных кинокомпаний и сервисов с рынка страны.