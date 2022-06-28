В России внезапно официально покажут четвёртый сезон сериала «Мир Дикого Запада»
Поделиться
27 июня на HBO Max состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Мир Дикого Запада». В России о показе шоу никто не объявлял из-за того, что западные кинокомпании приостановили сотрудничество с российскими сервисами.
Однако сегодня «Амедиатека» объявила о том, что уже 30 июня в онлайн-кинотеатре состоится премьера и для жителей РФ. Об этом компания сообщила в своих соцсетях. Судя по всему, обо всех деталях мы узнаем уже совсем скоро.
«Мир Дикого Запада» — фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься практически чем угодно.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:56
-
13:35
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:29
-
11:12
-
10:10
-
10:01
-
09:33
-
07:38
-
07:27
-
06:33
-
00:53
-
00:16
- 27 июня 2022
-
23:21
-
22:41
-
21:40
-
20:57
-
20:52
-
20:20
-
20:10
-
19:56
-
19:22
-
19:22
-
18:50
-
18:36
-
18:22
-
17:45
-
17:25
Партнерский контент