В России внезапно официально покажут четвёртый сезон сериала «Мир Дикого Запада»

27 июня на HBO Max состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Мир Дикого Запада». В России о показе шоу никто не объявлял из-за того, что западные кинокомпании приостановили сотрудничество с российскими сервисами.

Однако сегодня «Амедиатека» объявила о том, что уже 30 июня в онлайн-кинотеатре состоится премьера и для жителей РФ. Об этом компания сообщила в своих соцсетях. Судя по всему, обо всех деталях мы узнаем уже совсем скоро.

«Мир Дикого Запада» — фантастический вестерн от сценариста «Интерстеллара» и «Тёмного рыцаря» Джонатана Нолана. Сериал повествует о парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», населённом андроидами. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься практически чем угодно.