Новую игру по «Ведьмаку» выпустят уже завтра
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CD Project RED неожиданно анонсировала Gwent: Rogue Mage — новую одиночную игру в жанре «роглайт» по вселенной «Гвинта». События развернутся вокруг мага Альзура из Марибора, который пытается создать самого первого ведьмака.
Игровой процесс Rogue Mage напоминает типичный «роглайт» с механиками карточного «Гвинта» — геймеру необходимо продвигаться по процедурно генерируемым локациям и сражаться с врагами. CD Projekt заявила, что пользователям не стоит ждать от проекта глубокого сюжета — упор в этот раз сделан на разнообразный геймплей.
Gwent: Rogue Mage поступит в продажу 7 июля на ПК и мобильных платформах по цене в $ 10. Разработчики обещают около 30 часов геймплея. Выйдет ли игра в России, неизвестно.
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