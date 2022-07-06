Продавца читов для World of Tanks из России приговорили к 2,5 годам ограничения свободы

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес первый в России приговор по обвинению в совершении киберпреступления в игровой индустрии. Андрей Кирсанов обвинялся в продаже чипов и ботов для игр World of Tanks и World of Warships. Суд признал его виновным в создании и распространении вредоносных компьютерных программ (часть 2, статья 273 Уголовного кодекса РФ).

В результате продавца программ для нечестной игры приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Ему нельзя будет менять место жительства и покидать Екатеринбург, где он и проживает.

Кирсанов с 2013-го по 2014-й продавал чит Ciber Tank, который автоматически определял уязвимое место в танке противника и стрелял по нему. Он также создал и распространял аналогичный чит и для World of Warships. Ущерб от его действий оценили в 670 миллионов рублей.