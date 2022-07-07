Анонс даты релиза God of War Ragnarok хайпанул

Вчера Sony Santa Monica объявила дату выхода God of War Ragnarok. Этого момента ждали очень многие, об этом говорит не только восторженная реакция фанатов, но и показатели на различных площадках.

Пользователи сети собрали все впечатляющие цифры, которые выдала God of War Ragnarok. Так, менее чем за сутки кинематографический ролик собрал на YouTube более 2,8 млн просмотров и 164 тыс. лайков. Если сложить эту цифру с показом коллекционного издания, то в сумме получится более 4 млн просмотров.

Другие впечатляющие цифры God of War Ragnarok

Пост с анонсом даты релиза собрал в официальном аккаунте PlayStation в «Твиттере» более 150 тыс. лайков и 50 тыс. ретвитов

Публикация с трейлером собрала в аккаунте Sony Santa Monica в «Твиттере» более 80 тыс. лайков и 15 тыс. ретвитов

В официальном аккаунте PlayStation в «Инстаграме»* анонс даты выхода собрал более 1 млн лайков менее чем через 24 часа

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.

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