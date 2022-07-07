Анонс даты релиза God of War Ragnarok хайпанул
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Вчера Sony Santa Monica объявила дату выхода God of War Ragnarok. Этого момента ждали очень многие, об этом говорит не только восторженная реакция фанатов, но и показатели на различных площадках.
Пользователи сети собрали все впечатляющие цифры, которые выдала God of War Ragnarok. Так, менее чем за сутки кинематографический ролик собрал на YouTube более 2,8 млн просмотров и 164 тыс. лайков. Если сложить эту цифру с показом коллекционного издания, то в сумме получится более 4 млн просмотров.
Другие впечатляющие цифры God of War Ragnarok
- Пост с анонсом даты релиза собрал в официальном аккаунте PlayStation в «Твиттере» более 150 тыс. лайков и 50 тыс. ретвитов
- Публикация с трейлером собрала в аккаунте Sony Santa Monica в «Твиттере» более 80 тыс. лайков и 15 тыс. ретвитов
- В официальном аккаунте PlayStation в «Инстаграме»* анонс даты выхода собрал более 1 млн лайков менее чем через 24 часа
God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальная сеть «Инстаграм» запрещена в России.
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