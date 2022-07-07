Белорусский клуб Nemiga Gaming распустил состав по CS:GO
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Киберспортивная организация Nemiga Gaming сообщила о расформировании текущего состава по шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Причиной стали неудовлетворительные результаты на последних турнирах — в результате клуб решил отправить всех игроков в запас.
В анонсе Nemiga также попросила прощения у болельщиков и сообщила, что вскоре будет готова представить обновлённый ростер по CS:GO.
Мы бы хотели извиниться перед нашими фанатами и людьми, которые следят за нами, это не те результаты, которые мы с вами ждём и к чему всегда стремились. Нет, мы не опускаем руки, мы делаем работу над ошибками, сейчас мы рассматриваем варианты для изменения и усиления нашего состава.
В 2022 году команда выступала исключительно на небольших онлайн-турнирах и заработала $ 8 тыс. призовых. Сейчас Nemiga занимает 93-е место в мировом рейтинге HLTV.
Бывший состав Nemiga Gaming по CS:GO:
- Расим Jyo Валиев;
- Антон boX Бурко;
- Артём iDISBALANCE Егоров;
- Андрей BELCHONOKK Ясинский;
- Артём Chill Манкевич.
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