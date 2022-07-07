Белорусский клуб Nemiga Gaming распустил состав по CS:GO

Киберспортивная организация Nemiga Gaming сообщила о расформировании текущего состава по шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Причиной стали неудовлетворительные результаты на последних турнирах — в результате клуб решил отправить всех игроков в запас.

В анонсе Nemiga также попросила прощения у болельщиков и сообщила, что вскоре будет готова представить обновлённый ростер по CS:GO.

Мы бы хотели извиниться перед нашими фанатами и людьми, которые следят за нами, это не те результаты, которые мы с вами ждём и к чему всегда стремились. Нет, мы не опускаем руки, мы делаем работу над ошибками, сейчас мы рассматриваем варианты для изменения и усиления нашего состава.

В 2022 году команда выступала исключительно на небольших онлайн-турнирах и заработала $ 8 тыс. призовых. Сейчас Nemiga занимает 93-е место в мировом рейтинге HLTV.

Бывший состав Nemiga Gaming по CS:GO: