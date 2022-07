Бесплатные игры PS Plus на июль теперь можно забрать и в России

5 июля все подписчики PS Plus получили доступ к трём бесплатным июльским играм: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan и Arcadegeddon. Пользователи из России столкнулись с проблемой — забрать проекты 5-го числа не получилось, но сейчас всё должно сработать.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)

Оценки критиков — 85 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,1 (PS4).



Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла в 2020 году. На данный момент это последняя часть во франшизе про глумного Крэша Бандикута. В тайтле нужно проходить уровни, решать головоломки и мешать злодеям.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Оценки критиков — 71 балл. Рейтинг в Steam — 72%.



С этой игры началась хоррор-антология The Dark Pictures от студии Supermassive Games. Действие игры перенесёт вас на корабль-призрак. Играть предстоит за нескольких персонажей, которые могут умереть или выжить — всё зависит от вас.

Arcadegeddon (PS5 и PS4)

Недавно игра покинула ранний доступ

Arcadegeddon — кооперативный шутер до четырёх человек с возможностью одиночной игры. В нём предстоит изучать биомы, проходить мини-игры и сражаться с боссами.

Раздача доступна до 2 августа.