Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Horizon Forbidden West получила свою первую награду «Игра года»

Horizon Forbidden West получила свою первую награду «Игра года»
Комментарии

На ежегодной конференции разработчиков Develop: Brighton подвели итоги последних 365 дней. Лучшей игрой года признали Horizon Forbidden West, экшен также получил награду за выдающиеся достижения в графике.

Разработчики раздали и другие награды:

  • Лучший нарратив — Life Is Strange: True Colors
  • Лучший звук — «Стражи Галактики»
  • Лучшая оригинальная игра — Deathloop
  • Лучший геймдизайн — Unpacking

Вручение подобных наград в середине года выглядит несколько странным: мы привыкли к тому, что основные итоги подводятся в декабре. Однако Develop: Brighton проводится в июле, поэтому учитываются те игры, которые вышли за последние 12 месяцев. А голосуют за те или иные категории разработчики, которые приняли участие в конференции.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022