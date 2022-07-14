Horizon Forbidden West получила свою первую награду «Игра года»

На ежегодной конференции разработчиков Develop: Brighton подвели итоги последних 365 дней. Лучшей игрой года признали Horizon Forbidden West, экшен также получил награду за выдающиеся достижения в графике.

Разработчики раздали и другие награды:

Лучший нарратив — Life Is Strange: True Colors

Лучший звук — « Стражи Галактики »

» Лучшая оригинальная игра — Deathloop

Лучший геймдизайн — Unpacking

Вручение подобных наград в середине года выглядит несколько странным: мы привыкли к тому, что основные итоги подводятся в декабре. Однако Develop: Brighton проводится в июле, поэтому учитываются те игры, которые вышли за последние 12 месяцев. А голосуют за те или иные категории разработчики, которые приняли участие в конференции.